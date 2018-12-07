أعرب السفير محمود كارم رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أسفه لتجاهل بعض المصادر بالغرب تضحيات المدنيين والجيش والشرطة وقوات إنفاذ القانون في مصر، مستشهدًا بما حدث في مسجد الروضة، واستخدام ألفاظ دخيلة تصف الإرهاب بـ"المعارضة المسلحة" معتبرًا هذا التصرف مُخل، ولا يعبر عن الحقيقة، فالإرهابي يجب أن يُدان بأقوى العبارات الواضحة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة كلية دفاع حلف الأطلنطي التابعة للحلف في روما، والذي يناقش هذا العام الإرهاب الدولي وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين بالتركيز على الأمن الأوروبي.

ودعا كارم إلى ضرورة شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود، كما تتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومنها انتشار النزاعات الإقليمية وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يهيئ للجماعات الإرهابية إيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.

وأهدى رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، المشاركين بالمؤتمر، كتاب دار الإفتاء المصرية الأخير باللغة الإنجليزية، والذي يفند تضليل الجماعات الإرهابية بتحوير الفتاوى الدينية لتخدم أغراضهم والرد عليها بصحيح الدين وتصويبها لتعكس سماحة الإسلام.

وشارك كارم في المؤتمر بصفته عضواً في مجلس أمناء كلية الدفاع، وهو العربي الوحيد ضمن مجلس الأمناء، وأنه يرأس جلسة مهمة عن مصادر تمويل الإرهاب ويقدم عرضًا عما تقوم به مصر في هذا المجال من جهد وتضحيات لدعم السلم الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.