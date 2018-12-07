قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تشن حملة كبيرة على مستوى الجمهورية لإزالة التعديات على المساحات الزراعية، مشيرًا إلى أن المساحة التي تم إزالة التعديات عليها أكثر من 2000 فدان خلال 10 أيام.

وأضاف عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من سيرزع المليون"، عبر قناة "الصحة والجمال"، أن الهدف من الحملة إيقاف التعدي على المساحات الزراعية وعودتها للزراعة مرة أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى التنسيق مع الجهات المعنية مثل المحليات والمحافظات والشرطة والقوات المسلحة، لاستمرار عمل الحملة، مشددًا على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف.