مصطفى يونس يهاجم عمرو الدسوقي بسبب انتقاده بعد خسارة مباراة الزمالك

شن مصطفى يونس، مدير الكرة والمدير الفني بالنادي المصري، هجومًا على عمرو الدسوقي لاعب المصري السابق والمحلل الرياضي، بعد أن انتقد أداءه في النادي البورسعيدي.

ووجه يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، رسالة إلى عمرو الدسوقي «مين ده عشان تتكلم عن مصطفى يونس وأنت مبتعرفش تتكلم في الكرة.. ولا تعرف هي مبططة ولا مدورة ومبتعرفش تتكلم في الكرة عشان تنتقد مصطفى يونس».

وطالب يونس، من الجماهير الصبر على الفريق المصري البورسعيدي، كاشفًا أن الدوري ما زال دوري، فالأهلي استطاع أن يفوز على الجونة بصعوبة بهدفين مقابل هدف والزمالك أيضا خسر أمام الاتحاد في البطولة العربية.