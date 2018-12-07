قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الكنائس خطوة مهمة نحو توفيق أوضاع الكنائس.

وأضاف منصور، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون بناء الكنائس شهد لغطا لعدة أسباب، وأنه تم تشكيل لجنة لمشروع القانون الذي تم إقراره في مجلس النواب في 30 أغسطس 2016 وصدر في سبتمبر كقانون في الجريدة الرسمية.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن القانون في مواده أشار إلى تكوين لجنة من رئيس مجلس الوزراء، وصدر قرار بتشكيلها في يناير 2017، مع منح فرصة حتى 28 سبتمبر 2017 لتقديم مستندات توفيق الأوضاع.

وأشار منصور إلى أنه صدر قرار بتقنين الكنائس الموجود بدائرة العمرانية وأن كل الكنائس التي تقدمت بأوراقها تم توفيق أوضاعها.