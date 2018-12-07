جميل حليم: تقنين 5 آلاف كنيسة ودار خدمة على مستوى الجمهورية

قال المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، إن قانون تقنين الكنائس الحالي ينهى أوضاعا خاطئة كانت قائمة منذ 160 عامًا.

وأضاف حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد نهاية الحصر التي تمت للكنائس في 26 سبتمبر 2017 أكثر من 5 آلاف كنيسة ودار خدمة يتم تقنينها على مستوى الجمهورية، وبدأت اللجنة في جمع المستندات الملكية والتقارير الهندسية عن الحالة الإنشائية، ثم يتم تشكيل لجان إلى كل محافظة حتى تعاين مباني الخدمة والكنائس، واصفًا إياه بأنه عمل شاق ويأخذ مجهود كبير في مسألة تقنين الكنائس.

وكشف المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، أن اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء من أعمالها من خلال تقنين أوضاع الكثير من الكنائس، ولن يتم غلق أي كنيسة من ضمن قانون تقنين الكنائس.

وتابع: "كنا حريصين أن المباني المقرر تقنينها تكون بالفعل يمارس فيها الشعائر أو بتقدم خدمة فعلية والقانون ده بيجبر أوضاع 160 سنة فاتت".