قال كمال زاخر، الكاتب والمفكر، إن قانون تقنين الكنائس يجب إعادته للبرلمان خصوصًا وأنه يحتوي على الكثير من المشاكل أكثر من الحلول لا سيما وأنه قانون ولد معيبًا.

وأوضح زاخر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في عام 2016 أثناء مناقشة القانون وبعد صدوره تم عقد مؤتمر وتم الكشف عن العيوب التي يحتويها قانون تقنين الكنائس.

وكشف كمال زاخر الكاتب والمفكر القبطي، أن من ضمن بنود قانون تقنين الكنائس استكمال الحماية المدنية وهو أمر يتعذر تنفيذه في القرى لا يمكن أن يتصق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، وخصوصًا وأنه يتطلب وجود منظومة إطفاء الحرائق كما يوجد في المدن الكبيرة ولا يمكن توفيره في القرى.

وعن اشتراطات قانونية وهندسية، تساءل كمال زاخر هل هناك خط تنظيمي في القرى وهل بناء البيوت في القرى تم من خلال الحصول على ترخيص.