قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن هناك احتمال جدي بالتحرك للداخل اللبناني، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، بعد انتشار آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان، استعدادًا لعملية "درع السلام".

رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفذ بعملية "تشويش" للتغطية على الأزمة الداخلي في الائتلاف الحكومي، حسب الدكتور خالد سعيد، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، موضحًا أن نتنياهو يمر بأزمة كبيرة في الداخل بعد خروج صديقه وأحد اكبر أذرعه إفيجدور ليبرمان من التشكيل الحكومي.

وأضاف سعيد في حديثه لـ"الوطن" أن نتنياهو كذلك لن يقحم جيش الاحتلال في مواجهة أخرى مع حزب الله اللبناني في الوقت الحالي، وفقًا لتقارير بعض المواقع الاستخباراتية الإسرائيلية، خصوصًا بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في تلقينه درسًا أخيرًا في العملية العسكرية الأخيرة.

المعارضة داخل إسرائيل، بزعامة تسيبي ليفني، تدرك تمامًا أن نتنياهو يرغب في "التشويش" على أزمته وفشله حتى موعد الانتخابات المقبلة، ولا سيما أن أزمة الأنفاق ليست جديدة او مستحدثة، حسب الباحث في الشأن الإسرائيلي، مضيفًا أن ليفني ترى أن رئيس الوزراء يهتم بتاريخه السياسي والشخصي.

سعيد أشار كذلك إلى أن نتنياهو لن يستجيب لضغط المعارضة، وسيستمر في التسويف والتشويش على الفشل الداخلي، حتى موعد الانتخابات القادمة، ليهرب من الانتخابات المبكرة، مؤكدًا أن تاريخه الكبير وأرضيته الواسعة داخل الكيان الصهيوني سيساعدانه على الوصول للانتخابات بشكل آمن.