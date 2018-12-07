بالفيديو| 6 أغاني وطنية نصّبت راغب علامة صوت "الشعب اللبناني"

طرح النجم اللبناني راغب علامة، أغنيته الوطنية الجديدة "طار البلد" والتي يندد فيها بالأزمات التي وضعها السياسيين اللبنانيين في وجه الشعب، الأغنية ليست الأولى لراغب على المستوى الغنائي، فـ"علامة" هو صوت الشعب اللبناني طيلة مشواره الفني.

ترصد الوطن 6 أغاني نصّبت راغب علامة صوتًا للشعب اللبناني:

- حبيبتنا بيروت

أول أغنية رسمية أطلقها "علامة" حبًا لبلده، كانت أغنية "حبيبتنا بيروت" والتي أطلقها في البوم الهدية عام 1987 وكتبها ولحنها عبدالغني طليس

عاشت الأسامي يا بيروت

راغب من أوائل الفنانين اللبنانيين المعاصرين الذين غنوا للبنان وعاصمتها الجميلة بيروت وقدم أغنية من أحلى أغنياته الوطنية في البوم "قلبي عشقها" عام 1990 من كلمات وألحان إيلي شويري

- الصوت العالي

شارك راغب علامة في منتصف التسعينات من القرن الماضي ضمن أوبريت الصوت العالي والذي شارك فيه عدد كبير من الأصوات اللبنانية أمثال وائل كفوري ومعين شريف ودينا حايك والتي أطلقت بعد أن توقفت الحرب الأهلية اللبنانية.

- كلنا للوطن

عزى راغب علامة الشعب اللبناني في رحيل رمز لبنان رفيق الحريري، بطريقته الخاصة عام 2005 وسجل النشيد الوطني اللبناني بتوزيع جديد واستُخدم وقتها في وسائل الإعلام العربية كافة.

- بوس العلم

ساند "علامة" الدولة اللبنانية والجيش اللبناني الحر وقدم له منذ 5 سنوات أغنية خاصة بعنوان "بوس العلم" والتي أصبح يشدو بها في كل حفلاته.

- طار البلد

مع كثرة الأزمات الأخيرة التي يعاني منها الشعب اللبناني، رفض "علامة" الوقوف صامتًا في الأزمة، وقرر أن يكون صوت اللبنانيين فقدم مع الشاعر نزار فرنسيس والموسيقار جان ماري رياشي أغنية "طار البلد".