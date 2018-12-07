عاجل| إخلاء مكتب قناة "CNN" في مانهاتن بعد بلاغ بوجود قنبلة

شرطة نيويورك تعلن إخلاء مكتب قناة "CNN" الإخبارية الأمريكية في مانهاتن بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.