تًقيم جمعية صوت طلاب مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أسبوع التطوع المصري لرواد العمل العام بمختلف المحافظات، في الفترة من 14 لـ 18 ديسمبر، بشرم الشيخ، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة.

ويهدف أسبوع التطوع، الذي تتبناه الجمعية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للم الشمل ونبذ الفرقة والخلافات والمصالح الشخصية، وتوحيد الصف بين المتطوعين وإعلاء الصالح العام، وإعلاء مفهوم العمل التطوعي الصحيح والعمل على نشر فكرة المشاركة الإيجابية لا المنافسة السلبية.

وقال سعد نديم، رئيس جمعية صوت طلاب مصر، في بيان صادر عن الجمعية، إن المعسكر يجمع الكيانات الخدمية والتطوعية والأسر الطلابية، ومؤسسات المجتمع المدني، المعنية بالشباب، بالإضافة للشباب أصحاب المبادرات المتميزة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في مكان واحد لتبادل الأفكار والمقترحات.

وأكد نديم على أن المعسكر هو الأول من نوعه من حيث التوعية بأهمية العمل التطوعي وفوائده وكيفية عمل مبادرات خاصة للارتقاء بالسلوك المجتمعي، مثل دعم مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واكتشاف مواهب المتطوعين الفنية والثقافية والرياضية.

يذكر أن يوم التطوع المصري أصبح تقليدا دشنته جمعية صوت طلاب مصر، 18 ديسمبر 2017، لتكريم الكيانات والشخصيات البارزة في العمل العام علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة.

من ناحية أخرى، أعدت جمعية صوت طلاب مصر برنامجاً مميزاً للمشاركين بالمعسكر، مع التركيز على حضور شخصيات عامة لإلقاء المحاضرات كمفاجأة للمشاركين، علاوة على تكريم بعض الشخصيات والكيانات الشبابية المشاركة.