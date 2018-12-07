فاجأ الممثل الأمريكي الكوميدي، كيفين هارت، معجبيه، في وقت متأخر أمس الخميس، باعتذاره عن عدم تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار العام المقبل 2019.

وأكد في بيان له أنه لن يقدم حفل الأوسكار، بسبب سلسلة من التغريدات التي أطلقها سابقا على "تويتر"، بشأن المثلية الجنسية، ومهاجمته للمثليين وسخريته منهم.

ووفقا لما نشرته "سبوتنك عربي"، أن كيفين هارت، قال إنه لا يريد أن يكون مصدر إلهاء وأنه "آسف لأنه تسبب في أذية مشاعر بعضهم".

وتم الإعلان رسميا من جانب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن اختيار كيفين هارت لتقديم حفل أوسكار 2019 يوم الثلاثاء الماضي.

ولكن التغريدات التي أطلقها هارت منذ عقد من الزمن، ظهرت للنور مؤخرا، والتي تحمل مناهضة واضحة للمثليين، الأمر الذي أثار دعوات إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية لإسقاطه من تقديم الحفل.