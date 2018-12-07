إعلان حالة الطوارئ بالبحيرة لسوء الأحوال الجوية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية من كهرباء وطرق وكباري وتموين وإسعاف والحماية المدنية والصحة، بالتزامن مع تغيرات الطقس وتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة، كما تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية بالمدن والتواصل معها من خلال غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض محافظة البحيرة لموجة من الطقس السيئ، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، والتأكد من فاعلية معدات الحملة وسيارات كسح المياه.

جاء ذلك خلال متابعته لغرفة الطوارئ والأزمات بالمحافظة المنعقدة على مدار الـ24 ساعة، بعد أن تعرضت محافظة البحيرة، خاصة المناطق الساحلية لموجة من الطقس السيئ المصحوب برياح وسقوط أمطار.