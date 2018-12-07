ضبط 4 طرب حشيش وأفيون بحوزة 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بأسيوط  

تمكن ضابط مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 950 جرام حشيش ولفافتين أفيون بحوزة 4 تجار مخدرات، وقبض على 3 منهم بقرية عرب الكلابات دائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفتج من خلال حملة شنتها على قرية عرب الكلابات دائرة المركز من ضبط كلا من "ع. ب. ع. د. 25 سنة" مزارع، وبحوزته طربتي حشيش مخدر تزن حوالي 500جرام، ولفافتين لجوهر الأفيون المخدر تزن 70 جرام، ومبلغ مالي 140 جنيه.

كما ضبط "ع. ن. ث. ف. 24 سنة" عامل وبحوزته 25 قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام، ومبلغ مالي 60 جنيه.

وضبط طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 250 جرام بمسكن المتهم "س. أ. س. ش. 46 سنة"، مزارع "هارب"، مقيمين جميعاً قرية عرب الكلابات دائرة مركز الفتح.

وبمواجهتهم أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.