د/هالة السعيد :اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط علي متابعة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية و إيجاد حلول لدعم تلك الخطط والتغلب علي المعوقات التي تواجهها

اجتمعت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمهندسة غاده لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية وعدداً من مسئولي ومديري المشروعات الكبري بالوزارة وذلك لمناقشة تطور العمل في عدداً من الملفات الهامة والمتعلقة بخطة الاصلاح الاداري ومتابعة تنفيذ الخطة وقياس ماتم إنجازه في عدد من المشروعات الهامة والتي تختص وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذها والعمل فيها ومن جانبها أوضحت د/هالة السعيد أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط علي القيام بدورها المنوط بها تنفيذه من حيث المتابعة والإصلاح الإداري ومتابعة التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية وذلك لإيجاد حلول لدعم تلك الخطط والتغلب علي المعوقات التي تواجهها حيث ناقشت د/هالة السعيد ما يخص تطور العمل داخل الوحدات الإدارية الثلاث المستحدثة والمتضمنة وحدات الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ووحدة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة السياسات والهيكل التنظيمي لها فضلاً عن تطبيق نظام الموارد البشرية الالكتروني المتقدم

كما تابعت السعيد عرضاً لما تم تنظيمه من برامج وورش تدريبية لتأهيل العاملين بتلك الوحدات حيث أشارت د/هالة السعيد إلي أهمية أن تستوفي الدورات التدريبية كافة الموضوعات المتعلقة بعمل الادارات علي أن تتضمن ورش عمل للتطبيق بشكل عملي دون الاستيفاء بالمواد النظرية فقط مشددة علي أهمية تقييم الحاصلين علي تلك الدورات ومدي استفادتهم منها ومستوي التأهيل الذين حققوه للوقوف علي ما اذا لازالوا بحاجه لمزيد من الدورات للعمل بشكل أكثر كفاءة

كما ناقشت السعيد مع الحضور خطة بناء القدرات مشيرة إلى دور المعهد القومي للإدارة في تنفيذ تلك الخطة ومتابعة ماتم بها وذلك باعتباره الذراع التدريبي لوزارة التخطيطوأكدت السعيد خلال الاجتماع علي أهمية التركيز علي محور بناء القدرات باعتباره المحور الأهم بخطة الإصلاح الإداري وبرنامج الحكومة مشيرة إلي أن الاستثمار في البشر أصبح توجهاً عاماً لدي الحكومة في الوقت الحالي مشيرة إلي أن الدولة استطاعت مؤخراً تنفيذ عدد من البرامج وانشاء مجموعه من الاكاديميات وعقد العديد من البروتوكلات التي تهدف بشكل اساسي في بناء القدرات تنفيذاً لمبدأ الاستثمار في البشر والتي توليه القيادة السياسية اهتماماً خاصاً وعلي رأسه الاهتمام ببناء قدرات الشباب من جهه والمرأه من جهه أخري كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول برنامج وطني 2030 في إطار متابعة خطة بناء القدرات مشيرة إلى أن البرنامج الذي اطلقته الوزارة في سبتمبر الماضي استهدف تدريب عدد 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومي، ليستمر تنفيذه على مدي ثمانية أشهر لتدريب حوالي 400 متدرب شهريا كما أوضحت د/هاله السعيد أن البرنامج تم تصميمه ليشمل أربعة محاور تدريبية هامة، المحور الاول إدارة الذات و المحور الثاني يختص بتعريف المتدربين برؤية مصر 2030 وشرح مفاهيم التنمية المستدامة، الاقتصاد الاخضر وغيرها من المفاهيم الاساسية ليتناول المحور الثالث قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي له ليختص المحور الرابع بقياس الجداراتولفتت السعيد إلي أن البرنامج يعمل علي نشر ثقافة التغيير والتعريف برؤية مصر 2030 وشرح قانون الخدمة المدنية لجميع موظفي الحكومة، ليبدأ المتدرب بعد الانتهاء من حضور جميع محاور البرنامج في الالتحاق ببرامج الخطة التدريبية والتى تعتمد كلها علي التدريب التفاعلي والتطبيق علي رأس العمل مما يعد واحداً من أحدث أساليب التدريب في الوقت الحالي.