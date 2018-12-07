أكد يوسف منسي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، على استمرار غلق طريق "فيران- كاترين" مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا لرفع الاطماءات ومخلفات السيول.

وأضاف منسي، أنه سيتم عودة فتح الطريق أمام حركة المرور اليوم عقب الانتهاء من رفع الاطماءات، موضحا أن جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي.

وكان عدد من أودية محافظة جنوب سيناء، قد تعرضت أمس لسيول تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة والضعيفة إحداهم سيل متوسط الشدة خارج من منطقة الرحبه ووادي النفوس عند وادي مكتب ليصب في وادي فيران.

كما تعرضت منطقة الكيلو 11 بمدينة أبورديس لسيل متوسط بالإضافة إلى حدوث سيل ضعيف جدا خارج من وادي السيج ليصب في وادي وردان عند قرية أبوصويرة بمدينة رأس سدر.