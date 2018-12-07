تعرض سينما الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، فيلم "ورد مسموم"، في تمام الساعة السابعة مساء، ويلي عرض الفيلم نقاش بحضور المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وذلك بعد حصوله على 3 جوائز في ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول "صقر"، الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته "تحية" تريد منعه من السفر بأي ثمن، ومن بين الجلود المجففة والبغال المتعبة، يشاهد الساحر المشهد بصمت من عرشه، ويساعد تحية بحل غامض لتستعيد أخيها.

الفيلم بطولة محمود حميدة، إبراهيم النجاري، كوكي، وصفاء الطوخي، ومن إنتاج شركة "ريد ستار"، وشركة "البطريق".