ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أمس الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت خلال عملية خاصة من تحرير 300 مدني من سكان بلدتي (السوسة وهجين) في محافظة دير الزور شرقي سوريا.