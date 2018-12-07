أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة حتى الأسبوع الخامس من مبادرة "صوتك مسموع"، تلقت نحو 11 ألف و740 رسالة منها نحو 2980 شكوى، جرى حل 90% منها، ‏وجارٍ حل الباقي وذلك عبر الوسائل التي جرى الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك"، أو رقم الواتس أب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.

وأكدت الوزارة أن أكثر الشكاوى خلال الفترة السابقة من المبادرة هي مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية والإشغالات والفساد، وكانت أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي (الجيزة - البحيرة - الدقهلية - كفر الشيخ - القليوبية – مطروح – أسيوط – المنيا – جنوب سيناء).

وأوضحت الوزارة، أن الشكاوى التي تلقتها خدمة "الواتس أب" بالمبادرة كانت نحو 2480 شكوى، تم الرد على ٩٠ % منها، والشكاوى مقسمة إلى نحو 30 %، منها مخالفات بناء و21 % من الشكاوى خاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و15% من الشكاوى خاصة بالإشغالات و13 من الشكاوى حالات فساد، و11% اقتراحات.

وفيما يخص البريد الإلكتروني للوزارة، تبين أنه تم تلقي خلال الخمسة أسابيع الأولى 400 رسالة تضمنت 106 شكوى تم الرد على 92 % منها، وكانت مقسمة إلى 35 % شكاوى خاصة بالقمامة و13 % شكاوى تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، و33 % شكاوى إشغالات، و11٪؜ شكاوى حالات فساد.

أما فيما يخص صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فقد تبين أن عدد متابعي الصفحة خلال تلك الفترة بلغ نحو 3340، وبلغ عدد المشاهدين لها أكثر من 50 ألف مشاهد، في حين بلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة أكثر من 2350 رسالة، وبلغت عدد الشكاوى منها 237 شكوى، وبلغت نسبة حل الشكاوى 82٪؜ ومقسمة إلى 30 ٪؜ شكاوى إشغالات والشكاوى الخاصة بالقمامة 20 %، وشكاوى مخالفات البناء 10 % والتعديات على الأراضي الزراعية 12 % والفساد 10 %.

وفيما يخص عدد الاستفسارات التي تلقتها المبادرة عبر الخط الساخن، فقد بلغت نحو 157 استفسار وشكوى تم الرد عليها بالكامل بنسبة 100٪؜ .

وفي السياق ذاته، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بأن تقوم أجهزة المراكز والمدن التابعة لها بتشكيل فرق عمل فرعية لزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها.

وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، تعد معيارا أساسيا لتقييم أداء العمل للقيادات المحلية.

وطالب "شعراوي" بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال، للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل.

وأشار "شعراوي" في تصريحات إلى أنه، يجرى التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات، بالتنسيق مع فريق العمل الذي يعمل بالوزارة على مدار الساعة، مطالبا جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم، ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن جميع الخدمات المقدمة إليهم.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه في ضوء مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم، وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهي مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.