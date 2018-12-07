يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا السبت، معرض الغذاء الإفريقى "فوود أفريكا" 2018 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

ويقام المعرض تحت رعاية كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.