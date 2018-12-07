تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي على العبارة نما إكسبريس بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحيى مدير إدارة تفتيش الركاب بجمارك سفاجا، جرى الاشتباه في السائق "م. أ" مصري الجنسية.

وجرى تشكيل لجنة من محمود سراج وهشام إسماعيل مأموري تفتيش الركاب، وفخري حمدان رئيس قسم التعريفة لتفتيش السيارة.

وبتفتيش السيارة والأمتعة الشخصية الخاصة به تبين وجود 3920 قسطرة طبية و1900 و919 إبرة طبية و90 محبسا طبيا و70 صماما طبيا و2 جهاز طبي مخفاة داخل جسم السيارة وبلغت التعويضات المستحقة 262 ألف جنيه.

قرر مجدي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.