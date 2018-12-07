استمرارًا لخدمات "الوطن" التي تقدمها لقرائها، ولمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية اليوم.

1- حفل شعر غنائي لأمين حداد وحازم شاهين على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 40 و50 جنيهًا.

2- حفل نور الشناوي على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

3- المطربة "وجدان" تقدم أغاني الفنانة وردة في درب 1718 الساعة 8 مساءً، سعر التذكرة 75 جنيهًا.

4- حفل الفنانة أصالة على مسرح الماركييه، بكايرو فيستيفال سيتي، الساعة 9 مساء، أسعار التذاكر 500، 750، 850، و1000 جنيه.

5- عرض فيلم "ورد مسموم" في سينما زاوية بوسط البلد، مواعيد الحفلات 1 ظهرًا، 4 عصرًا، 7 مساءً، 10 مساءً، سعر التذكرة 40 جنيهًا.

6- عرض "أوبرا عايدة" لفيردي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 75، 100، و150 جنيهًا.

7- عرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي، الساعة 7 مساءً، والدخول مجانًا.

8- يستضيف المسرح القومي بالعتبة عرض "المعجنة"، الساعة 9 مساءً ما عدا الجمعة الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 30، و50، و70، و100 جنيه.

9- يقدم العرض المسرحي "حدث في بلاد السعادة" على مسرح السلام بشارع قصر العيني، الساعة 8 مساء، أسعار التذاكر: 20، 30، 50، 75 و100 جنيه.

10- فرقة "اللعبة المسرحية" تقدم مسرحية "مفتاح شهرة" على مسرح الهناجر الساعة 8 مساءً.

11- فرقة "الفرقة المسرحية" تقدم مسرحية "البوابة" على مسرح الهوسابير الساعة 6:30 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

12- فرقة نور النبي بمصاحبة الفنانة عايدة الأيوبي، يقدموا حفلة غنائية في الربع الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

13- عرض مسرح مصر في فندق جراند نايل تاور، في جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذاكر 200 و250 و300 جنيه.