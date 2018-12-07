شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي غرب ووسط الدلتا، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

أسفرت الحملة عن ضبط "أ. ع" 38 سنة صاحب مركز توزيع مواد غذائية بمركز دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع بسكويت ويفر مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضُبط بحوزته 28800 باكو بسكويت.

حرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.