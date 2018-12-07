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«الخائن» يُشعل الزمالك

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"الكنيسة الكاثوليكية" تجرد كاهنا بالمنيا وتقبل استقالة مطران سوهاج

"الكنيسة الكاثوليكية" تجرد كاهنا بالمنيا وتقبل استقالة مطران سوهاج

سلع المنطقة الاقتصادية من السوق المحلية دون ضريبة القيمة المضافة

سلع المنطقة الاقتصادية من السوق المحلية دون ضريبة القيمة المضافة

بعد تخصيص 1093 منفذا لها.. شروط الحصول على لبن الأطفال المدعم

بعد تخصيص 1093 منفذا لها.. شروط الحصول على لبن الأطفال المدعم

 محافظ قنا: إزالة 1286 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية

 محافظ قنا: إزالة 1286 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية

الكشف على 4116 مواطنا ضمن حملة "100 مليون صحة" بشمال سيناء

الكشف على 4116 مواطنا ضمن حملة "100 مليون صحة" بشمال سيناء

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القصة الكاملة لـ"حداد" إمبابة.. ألقى أبناءه الثلاثة في النيل ثم انتحر

القاعدة الإدارية الناجحة: «جبر الخواطر» بقى على «المسئول»

القاعدة الإدارية الناجحة: «جبر الخواطر» بقى على «المسئول»

معلمون إيجابيون يحاربون الدروس الخصوصية بتصوير الحصص فيديو

معلمون إيجابيون يحاربون الدروس الخصوصية بتصوير الحصص فيديو

«أنا مميز بنضارتى».. سلاح الأمهات لإقناع أطفالهن بالنظارة الطبية

«أنا مميز بنضارتى».. سلاح الأمهات لإقناع أطفالهن بالنظارة الطبية

مهندس فى مهمة صيد لخفض الأسعار: السمك من إسكندرية والزبون من الشيخ زايد

مهندس فى مهمة صيد لخفض الأسعار: السمك من إسكندرية والزبون من الشيخ زايد

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