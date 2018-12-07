طالب الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، بتوطين بعض الصناعات الفرنسية في المناطق الاقتصادية والصناعية والاستثمارية الجديدة في مصر بتكنولوجيا فرنسية معتمدة علي الكفاءات المصرية والبنية التحتية المتاحة، وأن يكون هناك نموذجا جديدا للتعامل مع المنطقة العربية، لكى تكون الدول العربية ومصر تحديدا منصه للإنتاج والتوجه للأسواق الأخرى وتحديدا شرق أفريقيا نظرًا لوجودها على ممر طريق الحرير البحري.

ودعا الدكتور خالد حنفي خلال افتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الفرنسي في باريس الذي نظمته الغرفة العربية الفرنسية - وهي إحدى الغرف التابعة لاتحاد الغرف العربية - أن تكون صناعات السيارات بادرة للتعاون بحيث تتحول صناعة السيارات في مصر بالشراكة مع الجانب الفرنسي من العمل على التجميع بشكل أساسي إلى مجمعات صناعية كبيره تشمل آلاف المصانع من الصناعات المغذية وصولا إلى المنتج النهائي بطاقات لا تقل عن 300 ألف سيارة سنويا.

وأكد حنفي أن هناك معطيات وواقع جديد للاقتصاد السياسي بما يحمله من فرص وآفاق كبيرة وسيناريوهات مطروحه تتطلب دراسة تلك المعطيات بدقة لكي تتحول لفرص واعدة وبالتالي لابد أن يكون التعاون الاقتصادي مع المنطقة العربية بصفة عامة مختلف عما كان عليه بالماضي وعدم الاستمرار في شكل تبادل تجاري متمثل في صادرات لسلع نهائية من الدول الأوروبية إلى المنطقة العربية ولكن يتحول إلى شراكة استراتيجية تبنى على التعاون والاستثمار في المنطقة العربية لاستهداف أسواق جديدة والتعامل مع التحديات القادمة من أمريكا والصين وتركيا.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى ضمن جولة أوروبية للأمين العام لاتحاد الغرف العربية لعدد من الغرف العربية الأجنبية بالعواصم الأوروبية، حيث من المقرر أن يتوجه إلى بروكسل لحضور فاعليات احتفالية الغرفة العربية البلجيكية بحضور الأميرة استريد نجلة ملك بلجيكا ثم يتوجه إلى لندن لتنصيب الأمين العام للغرفة العربية البريطانية ووضع استراتيجيات للشراكة العربية البريطانية بالقطاع الخاص بالمرحلة المقبلة.