تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من إستهداف 69 بؤرة إجرامية، وضبط 1155 قطعة سلاح ناري، و1606 سلاح أبيض، 1476 قضية مخدرات، 12 تشكيل عصابي، إعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع.

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت اشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن - بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية).

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، عن إستهداف 69 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "الدقهلية و دمياط و بورسعيد"، وتم خلالها ضبط 1399 متهما و1155 وقطعة سلاح ناري، وكانت عبارة عن: "2 رشاش، 89 بندقية آلية، 8 بندقية رصاص، 223 بندقية خرطوش، 110 طبنجة، 723 فرد محلي، 3474 طلقة نارية، خرطوش مختلفة الأعيرة و 1606 قطعة سلاح أبيض".

فيما تم ضبط 1476 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1562 متهمين، وبحوزتهم 500 كيلو بانجو و350 كيلو حشيش و95 كيلو هيروين و2 كيلو افيون و7 كيلو من مخدر الفودو و40 كيلو من مخدر الاستروكس و127969 وقرص مخدر مختلف الأنواع.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 484980 حكم بإجمالى55226 محكوم عليهم من بينهم 2346 حكم جنائي و169055 وحكم حبس جزئى ومستأنف و250077 حكم غرامة و63502 حكم مخالفة.

وخلال الحملات تم ضبط 12 تشكيل عصابي ضموا 33 متهمًا، ارتكبوا 61 حادث سرقة متنوع و12 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وفي مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة تم كشف غموض 45 حادث قتل عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وحريق عمد، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي و62 ومتهمًا وضبط 391 قضية أحداث و15684 ومخالفة مرافق متنوعة و290360 مخالفة مرورية متنوعة و6469 وقضية تموينية متنوعة.

وتم خلالها ضبط 1708 إسطوانة بوتاجاز و7925766 لتر مواد بترولية و5189,342 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، ومخالفة مخابز، وسلع غير صالحة للإستهلاك

وتم كشف 220 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وكشف 85 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 551 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي و33 قضية أموال عامة متنوعة و2905 قضية متنوعة، في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى 8 تشكيلات عصابية و578 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط 3868 قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدي على أرض آثار وحيازة قطع آثرية.

وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم تأمين تنفيذ إزالة 24085 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.