نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ووزارة الشباب والرياضة سباق، صباح اليوم، للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بالتعاون مع كايرورانرز، ووزارة التضامن الاجتماعي والإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

أقيم السباق في مسافته 5 كيلومتر حول استاد القاهرة الدولي وتبعه سباق 2 كيلومتر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر الجاري والذي يدعوا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على المساواة.

كما أن الصندوق يحتفل بهذا السباق في عام ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أليكساندر بوديروزا، ممثل الصندوق في مصر:يفتخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل مع شركائه الوطنيين لدمج احتياجات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في جميع برامجنا، يقول أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

ويقدم الصندوق الدعم التقني لإدماج الإحتياجات الخاصة في السياسات والبرامج الصحية والإنمائية الوطنية، مع الدعوة إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في عمليات صنع القرار.

وقالت ندا نجا، أحد مسئولي الصندوق، إن السباق يأتي لتأكيد علي دمج ذوي ذوي الاحتياجات الخاصه الذهنية والحركية ومتلازمة داون مع المجتمع.

يأتي السباق ضمن فعاليات مبادرة الوجهة مصر 2030، تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في أنشطة الرياضة والموسيقى والفن ومبادرات بناء القدرات.