استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدم من الدكتور سعيد درويش مستشار الوزير، لربط البحث العلمي بالصناعة، حول افتتاح مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة المنيا، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية وتنميتها والصناعات الإبداعية والمشروعات الصغيرة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، وعمداء الكليات ووكلائهم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذكر التقرير أن المركز يرعى المشروعات الطلابية، ويعمل على تأهيل الخريجين لاقتصاديات سوق العمل، من خلال استحداث اتجاهات جديدة في تعليم الحرف الذاتية لتلبية متطلبات المجتمع، بالإضافة إلى تدريب الطلاب وتأهيل ودمج متحدي الإعاقة بالجامعة وخارجها، وتدريبهم على أعمال الحرف الصغيرة، كبداية ونواة لمشروعاتهم الصغيرة، وتسويقها للمجتمع كي تَدّر دخلًا عليهم.

وأكد التقرير أن المركز يهدف إلى صقل مواهب الطلاب الفنية في العديد من الأنشطة، منها: تصنيع الأحذية، والصناعات الجلدية، وصب المستنسخات والمنتجات الخشبية، والأركت، والمعادن، والخرز، وأعمال النسيج، وإنتاج الشنط والمفروشات، مضيفًا بأنه سيتم تنظيم معارض داخل الجامعة لتسويق هذه المنتجات.