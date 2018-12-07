لقى عامل مصرعه بمركز السادات بمحافظة المنوفية بصعق كهربائي إثر ملامسته عمود إنارة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من "ع. ا. م" سائق ومقيم بالخطاطبة في المحطة، بمركز السادات، بوفاة نجله "محمد" 18 سنة عامل نتيجة صعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة عقب سقوط الأمطار أمام منزله حال عودته من العمل.

ونفي الشبهة الجنائية، فيما قررت النيابة التصريح بدفن الجثة عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.