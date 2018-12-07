يعقد البرلمان العربي، غدا السبت، جلسته الخاصة بإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، لمدة عامين، وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي، في تمام العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

تُجرى الانتخابات في البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سنا.

ويستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد، يومي الأحد والإثنين المقبلين، كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الإثنين 10 ديسمبر 2018م، لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.