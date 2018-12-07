قال يوسف مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى تنفيذ مشروعات للإنارة للمركز وقراه بتكلفة 4 مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف يوسف، أنه جرى شراء وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة قدرة مائة وخمسين كيلو وات بتكلفة قدرها مليون وخمسمائة الف جنيه، وذلك بهدف دعم شبكة الإنارة بالمدينة والقرى والتوابع، كما جرى شراء قطع غيار لإصلاح الكشافات المتهالكة بمبلغ قدره مليون و150 الف جنيه.

وأوضح رئيس مركز باريس، أنه جرى البدء في تشغيل محطة الطاقة الشمسية قدرة مائة كيلو وات لإنارة مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بتكلفة قدرها مليون و650 ألف جنيه من اعتمادات الخطة الموحدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بترشيد الطاقة وتركيب وحدات للطاقة الشمسية بالمباني الحكومية.