"مش لاقين شغل يا بيه، الشغلانة بتاعتنا سهلة وبسيطة، بنروح في الشوارع المقطوعة عشان محدش يحلق يشوفنا وأول ما بنشوف حد بيتكلم في الموبايل بنخطفه ونجري بسرعة بالموتوسيكل"، بهذه الكلمات اعترف المتهم الرئيسي "بيتر. س" بتكوين تشكيل عصابي بمعاونة 5 من أصدقائه لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وبيعها عبر مواقع الإنترنت بعد إعادة تغليفها.

"إحنا معانا أدوات التغليف وبنعمل علب جديدة على أساس إن الموبايل جديد ونطبع عليه رقم المسلسل الخاص بالهاتف ونروج له على الفيس بوك والمواقع التانية"، يواصل المتهم اعترافه بتفاصيل الجريمة في محضر الشرطة عقب القبض عليه، وبتضييق الخناق عليه أرشد عن أصدقائه الهاربين وألقت الشرطة القبض عليهم عدا المتهم الثاني، ويكثف الأمن جهوده لضبطه.

بداية الواقعة بورود معلومات وتحريات لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام كلٍ من "بيتر. س، 23 سنة"، مُقيم بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية "له معلومات جنائية"، "أحمد. م، 24 سنة، مُقيم بقسم شرطة الزيتون بالقاهرة، "محمد. ع"، 26 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، مُقيم بقسم شرطة أول شبرا الخيمة "له معلومات جنائية"، "محمود. ش"، 27 سنة، طالب مُقيم بقسم شرطة البساتين بالقاهرة، "محمد. خ"، 19سنة، طالب، مُقيم بقسم شرطة شبرا الخيمة، "أحمد. ج"، 23 سنة، طالب مُقيم بقسم شرطة حلوان، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وإعادة تغليفها داخل علب مُقلدة مُطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية، تم ضبطهم عدا الثاني وبحوزتهم 39 هاتف محمول ماركات مختلفة، و54 علبة هاتف محمول وجهازين لاب توب وطابعة و ماكينتي طباعة وتغليف ومبلغ مالي وكمية من الشواحن وسماعات الأذن المقلدة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقرروا ارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.