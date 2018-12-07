أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، اليوم، عن حاجتها للتعاقد مع 200 موظف للعمل بالقراءة والتحصيل بنظام العمولة، على ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وقت الإعلان عن المسابقة.

وأوضحت الشركة، في قرار اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارتها بالفيوم، الذي يحمل رقم 1253 لسنة 2018م، عدد من الشروط الخاصة بالوظيفة، منها أن يكون المتقدم لها حاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو ثانوية عامة وما يعادلها، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا أو مؤقتا أو الإرجاء وفقا لقانون الخدمة العسكرية، وأن يجتاز الاختبارات التي تقوم بها الشركة والمقابلة الشخصية.

كما أوضحت الشركة شروط أخرى للمسابقة، منها أن يوقع من يقع عليه الإختيار، إقرار بالحفاظ على مستحقات الشركة ولا يتسلم العمل إلا بعد تقديم الإقرار، وأن تتولى الإدارة العامة للشئون القانونية تحديد الضمانات الأخرى المطلوبة والحصول عليها من المحصل بالعمولة قبل بدء العمل، وحفظها سواء الضمانات اللازمة تجاه العهد أو المتعلقة بهذه المطالبة، وأن يتم صرف عمولة التحصيل لكل متعاقد طبقا للنسب المقررة والمعلن عنها في المسابقة.

كما وضعت الشركة شروط أخرى للوظائف المعلن عنها، منها أنه يحق للشركة فسح التعاقد في حالة عدم تحقيق نسبة تحصيل 60% على الأقل خلال 3 أشهر متتالية، مع تكليف الإدارة العامة لنظم المعلومات وقطاع الشئون المالية باتخاذ اللازم نحو توفير أجهزة القراءة والتحصيل المحمولة بالعدد المطلوب.