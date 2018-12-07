أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وذلك لمواجهة التقلبات الجوية والتي تشهدها دمياط منذ الأمس.

كما أكدت المحافظ، أنه جرى الدفع بمعدات وسيارات الشفط لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة مراكز ومدن المحافظة، مضيفة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المناطق المطلة على شاطىء البحر بمدينة رأس البر، موجهة رؤساء الوحدات المحلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة عمليات كسح مياه الأمطار والتعامل الفوري مع كافة الأحداث الطارئة.