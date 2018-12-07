اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار إيرلندي اعتبر صفعة ثانية لواشنطن، ويدعو لإقامة "سلام دائم وشامل وعادل" في الشرق الأوسط، وفقًا لما نقله موقع "عرب 48".

وحصل مشروع القرار الإيرلندي على موافقة 156 دولة، مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار، الذي طرحته مندوبة إيرلندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس، إلى ضرورة "إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334".

كما أكد القرار على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية".

وشدد القرار على "الدعم الثابت وفقا للقانون الدولي، للحل القائم علي الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا الي جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967".