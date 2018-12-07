لقيت ربة منزل مصرعها وكذلك طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، ونجا الزوج وطفلها الأصغر من الموت غرقا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، كان يقودها الزوج برفقة زوجته وطفليهما، في ترعة المحمودية، على طريق "أبوحمص – بركة غطاس" فرعي التابعة لمركز أبو حمص في البحيرة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيديه، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة المحمودية، على طريق "أبوحمص – بركة غطاس" فرعي التابعة لمركز أبو حمص.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف ورجال الإنقاذ النهري، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ع ج 2813 (ميكروباص)، قيادة أحمد موسى إبراهيم، 34 سنة، سائق، ومقيم بقرية أمين باشا دائرة المركز، على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مما أدى لانحرافها وانقلابها بمياه الترعة.

أسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة هدير صبري سالم، 20 سنة، ربة منزل، وطفلهما عمر 3 سنوات، وجرى رفع السيارة من المجرى المائي وانتشال جثتي المتوفيين بمعرفة قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، وجرى إنقاذ قائد السيارة وطفله الثاني معاذ 6 أشهر، دون حدوث إصابات بهما، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبو حمص، والطفل المصاب لذات المستشفى للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارة، وأزيلت آثار الحادث، وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

وكان المحافظ اللواء هشام آمنة، فور تلقيه بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، بغرق ميكروباص بترعة المحمودية بدائرة مركز أبوحمص، انتقل لمكان الحادث، برفقته مدير الأمن ورئيس مدينة أبوحمص.

ووجه المحافظ، تعليماته للأجهزة الأمنية بالدفع بـ3 فرق من الإنقاذ النهري تضم 5 غطاسين لسرعة إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا، كما وجه تعليماته للدكتور محمد ناصف مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بـ5 سيارات إسعاف.

وتوجه المحافظ، إلى مستشفى أبوحمص للاطمئنان على المصابين، ووجه بتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهما.