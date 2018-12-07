كرم منتدى "تعزيز السلم" بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في تعزيز السلم، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات.

جاء ذلك، خلال الجلسة الختامية لأعمال منتدى "السلم ديسمبر 2018 نحو حلف فضول عالمي فرصة للسلام العالمي".

وأشاد جمعة بموضوع الملتقى وإنجازات "منتدى السلم" على مدار سنواته الخمس، برئاسة الشيخ عبدالله بن بية، ورعاية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهًا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ عبدالله بن بية على اختياره لهذا التكريم، في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة السياسة الحكيمة للدولتين الشقيقتين.

وأكد أن التكريم يزيده حماسًا لبذل مزيد من الجهد في العمل على تعزيز السلم، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.