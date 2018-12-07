تسجيل الدخول
«الخائن» يُشعل الزمالك

أحدث الأخبار

بالصور| "الداخلية" تكرّم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

بالصور| "الداخلية" تكرّم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

سقوط "سوزان ملابس" بعد استيلائها على 9 ملايين جنيه من مواطنين بالشرقية

سقوط "سوزان ملابس" بعد استيلائها على 9 ملايين جنيه من مواطنين بالشرقية

تنفيذ 107 أحكام جزئية ومستأنفة في مطروح

تنفيذ 107 أحكام جزئية ومستأنفة في مطروح

"أوقاف الدقهلية": توقيع عقوبات مغلظة على خطيب لم يحضر خطبة الجمعة

"أوقاف الدقهلية": توقيع عقوبات مغلظة على خطيب لم يحضر خطبة الجمعة

كسر ماسورة يتسبب في انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية

كسر ماسورة يتسبب في انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية

ضبط شخص يعرض معدات حفر للتنقيب عن الآثار على "فيس بوك" بالإسكندرية

ضبط شخص يعرض معدات حفر للتنقيب عن الآثار على "فيس بوك" بالإسكندرية

اختيارات الوطن

خبراء يوضحون علاقة التغيرات المناخية ببداية الشتاء مبكرا في 2018

خبراء يوضحون علاقة التغيرات المناخية ببداية الشتاء مبكرا في 2018

بالصور| لاعبو "ستريت ورك" لـ"الوطن": إشهار اتحاد للعبة حلم طال انتظاره

بالصور| لاعبو "ستريت ورك" لـ"الوطن": إشهار اتحاد للعبة حلم طال انتظاره

القصة الكاملة لـ"حداد" إمبابة.. ألقى أبناءه الثلاثة في النيل ثم انتحر

القصة الكاملة لـ"حداد" إمبابة.. ألقى أبناءه الثلاثة في النيل ثم انتحر

القاعدة الإدارية الناجحة: «جبر الخواطر» بقى على «المسئول»

القاعدة الإدارية الناجحة: «جبر الخواطر» بقى على «المسئول»

معلمون إيجابيون يحاربون الدروس الخصوصية بتصوير الحصص فيديو

معلمون إيجابيون يحاربون الدروس الخصوصية بتصوير الحصص فيديو

«أنا مميز بنضارتى».. سلاح الأمهات لإقناع أطفالهن بالنظارة الطبية

«أنا مميز بنضارتى».. سلاح الأمهات لإقناع أطفالهن بالنظارة الطبية

الأكثر قراءة

عاجل