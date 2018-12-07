عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت مندوبة لواشنطن لدى الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.