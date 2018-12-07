قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في تقرير لها اليوم، "إن تحقيقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، كشف عن أن أعضاءً من جماعة النازيين الجدد الموجودة في بريطانيا، دعوا إلى اغتيال الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وذلك لزواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ميركل لأنها ليست بيضاء، ووصفوه بأنه خائن للعرق الأبيض".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طالبًا من جامعة "باث" البريطانية ومراهق آخر من العاصمة "لندن" من بين مجموعة متورطة فيما أسمته النسخة البريطانية من جماعة أمريكية عنيفة من النازيين الجدد الذين هم على صلة بخمس عمليات قتل حتى الآن، وبحسب الصحيفة فإن الجماعة المتطرفة نشرت على شبكة الإنترنت صوراً دعائية تحمل إشارة إلى أن الامير هاري خائن لجنسه وأنه ينبغي أن يُقتل.

وكشف تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية أن زعيم الجماعة المتطرفة يدعى أندرو ميوك، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهو الذي أسس الجماعة البريطانية الجديدة المعروفة باسم "فرقة سونينكريج"، وبحسب التقرير فإن "ديموك" وهو من منطقة باث ووالده أستاذ في مجال طب الأسنان، يدرس فى جامعة والاس، أما المسئول الرئيسى عن الدعاية، والذي يُعتقد أنه وراء تصميم المادة المتطرفة، فيقال إنه فتى عمره 17 عاما من غرب لندن ويدعى أوسكار كوكزورسكي.