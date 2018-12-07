رحبت سفارة دولة فلسطين القاهرة بنتائج التصويت في الأمم المتحدة، والتي آلت إلى رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني، وكذلك اعتمادها مشروع القرار الإيرلندي لتحقيق حل للقضية الفلسطينية.

وأكدّت سفارة دولة فلسطين في بيان لها، أن إفشال مشروع القرار الأمريكي، هو رفض لسياسة الإملاءات والغطرسة الأمريكية، ومحاولاتها قلب الحقائق وتبرئة السلطة القائمة بالاحتلال، وأن الدبلوماسية الفلسطينية نجحت مجدداً في مواجهاتها في المنابر الدولية، وهي متسلّحة بقوة الحق، ومواقف الشرفاء والأحرار في العالم، والأشقاء العرب .

وأشارت السفارة إلى أن قرار القيادة الفلسطينية بالتصدي بشتّى السبل إلى محاولات تمرير مشروع القرار الأمريكي، هو انتصار للوحدة الفلسطينية وتأكيد على وضع المصالح الفلسطينية العليا فوق كافة الاعتبارات الأخرى، وأن موقف منظمة التحرير الفلسطينية والأشقاء العرب والدول الصديقة، في تصديهم لمشروع القرار الأمريكي، أثبتوا بان العالم يقف مع الحق الفلسطيني، وأن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قادرة على الذود عن حقوق وثوابت شعبنا، وإسقاط كل المشاريع الهادفة للمساس بتلك الحقوق.

وأضافت السفارة أن إفشال مشروع القرار الأمريكي، مقابل اعتماد مشروع القرار الإيرلندي بأغلبية 156 دولة، رسالة قوية وواضحة للإدارة الأمريكية، بأن لا يمكن الالتفاف على القيادة الفلسطينية، أو تمرير مشاريع وصفقات، وأن الخيار الوحيد القابل للتحقيق هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الناصّة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن العالم يصطف إلى جانب القانون والحق، لا إلى جانب السياسات الجائرة المنحازة إلى السلطة القائمة بالاحتلال.

وحيّت السفارة جهود الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، وكافة الطواقم الدبلوماسية الفلسطينية، التي تثبت دوماً كفاءة وضميراً حياً للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يقدّم بدوره الغالي والنفيس في دفاعه عن أرضه وحقوقه المشروعة، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.