قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكي في تقريرها، اليوم، إن القبض على مبينج وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، قد يؤثر بالسلب على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها: "أن المراقبين في الصين ربما يتذكروا اعتقالات لأشخاص على نفس مستوى مبينج وانزهو، والتي تم اعتقالها يوم السبت الماضي من قبل السلطات الكندية بطلب من الولايات المتحدة التي تسعى إلى تسليمها".

وتابعت الصحيفة الأمريكية بقولها: "إن هذه الأخبار ربما تجعل المسئولين الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء زيارة الصين فى المدى القريب، خوفًا من اعتقالات انتقامية حسبما يقول بعض المحللين".

ونقلت الصحيفة تصريح أحد العاملين في جماعات اللوبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: "إن شركة هواوي تعد أقوى الشركات الصينية، ولذلك اعتقد أن المسئولين التنفيذين في شركات التكنولوجيا ينبغي أن يشعروا بالخوف، لأن الأمر خطير بالفعل".

وصرح المحامي الأمريكي باتريك هانز للصحيفة، قائلًا: "إننا سنجد أن المسئولين التنفيذيين الأمريكيين ربما يؤجلون زياراتهم المقررة إلى الصين، وهناك عدد من هؤلاء المسئولين تم توقيفه واستجوابه في السنوات الأخيرة من قبل الصين وهم يغادرون البلاد، على الرغم من أنه لم تحدث اعتقالات، حيث قامت الصين باستجوابهم بشأن أنشطتهم التجارية".