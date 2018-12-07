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«الخائن» يُشعل الزمالك

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كسر ماسورة يتسبب في انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية

كسر ماسورة يتسبب في انقطاع المياه عن 4 مناطق غرب الإسكندرية

ضبط شخص يعرض معدات حفر للتنقيب عن الآثار على "فيس بوك" بالإسكندرية

ضبط شخص يعرض معدات حفر للتنقيب عن الآثار على "فيس بوك" بالإسكندرية

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