عبَّرت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن تمسكها واحترامها لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير كقيمة أساسية من القيم الأوروبية، إلا أنها نأت بنفسها عن مطالب ما يسمى بأصحاب "السترات الصفراء".

وعلقت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، اليوم، على المظاهرة المنتظر تنظيمها غدا من قبل "السترات الصفراء"، مشددة على ضرورة أن يحافظ المتظاهرون على الطابع السلمي لتحركهم، وأن ينبذوا العنف.

أما بشأن مطالب المحتجين، فقد نأت المفوضية بنفسها عن الأمر، مشيرة إلى أن مسألة فرض الضرائب وإقرارها تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء، لكنها نوهت إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي قطع أشواطا كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على طريق إصلاح النظام الضريبي، مضيفة، "ما قمنا به مؤخراً يتجاوز ما تم إنجازه خلال السنوات العشرين الماضية"، على حد قولها.

ومن المنتظر أن ينظم أصحاب "السترات الصفراء" مظاهرة غدا في بروكسل يتوقع أن تمر من أمام المؤسسات الأوروبية، وقالت المتحدثة، "سوف تضطلع الشرطة البلجيكية بتأمين المباني التابعة للاتحاد في العاصمة ونحن نتبع تعليماتهم"، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

يذكر أن حركة "السترات الصفراء" انطلقت قبل أسابيع من باريس وبروكسل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونظم أعضاؤها العديد من الفعاليات والتظاهرات، تخللها أعمال عنف.

وتتنوع مطالب المحتجين بين الاجتماعي والضريبي والمؤسساتي.