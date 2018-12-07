أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر ربيع الآخر.

وقالت الدار في بيان لها: "تم استطلاع هلال شهر ربيع الآخر، وغدًا السبت غرة الشهر، كل عام وأنتم بخير".