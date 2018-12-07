قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعقيبًا على الفيديو الإباحي المتداول أعلى الهرم، إن وزارة الآثار تلعب دورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال الاكتشافات والافتتاحات، ما يدفع البعض لمحاولة تخريب فرحة المصريين، خاصة بعد اكتشاف "سقارة".

وتساءل وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد: "ليه توقف الفيديو فوق بعد تسلقهم للأهرامات؟ وعشان تطلع الهرم بالشكل ده من الناحية الشمالية الغربية أمر في منتهى الصعوبة".

وأضاف: "محدش شافهم وهما طالعين ولا حد شافهم وهما نازلين، إزاي طلعوا من غير كشافات، ولو طلع بليل هينزل بالنهار إزاي؟".

وأوضح أن شرطة السياحة تخلي المنطقة الساعة 5 عصرًا، مشيرًا إلى صعوبة تواجد فرد فاسد سهل مهمة المتسللين، متابعًا: "في منظومة كاملة مسؤولة عن تأمين المكان وصعب يتفقوا على نفس الفعل الفاسد".

وأكد وزيري أن الأمر برمته تحول للنيابة العامة ليتم الكشف عن زيارته لمصر من الأساس، وفحص الفيديو من متخصصين للتأكد من صحته أو فبركته، لافتًا إلى أنه في حال صحته سيحاسب من سهل مهمتهما.