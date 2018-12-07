أعلنت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي على 2000 مريض في قافلة طبية بمركز كفر صقر .

وأكد المديرية الانتهاء من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية "حانوت" التابعة لمركز ومدينة كفر صقر والتي أستمرت يومين منذ أمس الخميس .

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية"، كما جرى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة، خلال يومين، الكشف الطبي المجاني على عدد 2000 مريض من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم ، وتم تحويل 14 حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية.