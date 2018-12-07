ألقت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث النقل والمواصلات، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة وضبط بحوزتهم 39 هاتف محمول وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، معلومات من إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقيام كلا من "بيتر س. ف"، 23 عاما، و"احمد. ع"، 24 عاما، و"محمد. ع"، 26 عاما، صاحب محل هواتف محمولة، و"محمد. س"، 27 عاما، طالب، و"محمود. ش"، 27 عاما، و"محمد. خ"، 19 عاما، طالب، و"أحمد. ج"، 23 عاما، طالب، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وإعادة تغليفها داخل علب مُقلدة مُطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم عدا الثاني وبحوزتهم 39 هاتف محمول ماركات مختلفة و54 علبة هاتف محمول و2 جهاز لاب توب وطابعة و2 ماكينة طباعة وتغليف ومبلغ مالي وكمية من الشواحن وسماعات الأذن المقلدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقرروا ارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.