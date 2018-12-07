أكدت وزارة الآثار، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، سيعلن السبت 15 ديسمبر الجاري، تفاصيل كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وذلك وسط حضور إعلامي واسع.

وأشارت وزارة الآثار، في بيان أصدرته مساء اليوم، إلى أن هذا الكشف الجديد يعد الأكثر تميزًا هذا العام، وقامت به بعثة أثرية مصرية.

وأعلنت وزارة الآثار، أمس، أخر كشف أثري، حيث نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة "الخلوة" في الفيوم، برئاسة الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، في الكشف عن بئر دفن يقع شرق مقبرة "الأمير واجي" من عصر الدولة الوسطى، وذلك أثناء الحفائر التي بدأتها البعثة أواخر الشهر الماضي.