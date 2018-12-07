قد تتعرض بطاقتك الائتمانية للإيقاف، أو الفقدان، أو التلف لأي سبب، وهنا قد يحدث قدرًا كبيرًا من الضرر المالي لصاحبها.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض الحالات التي يتم فيها إيقاف استخدام البطاقة الائتمانية من البنك الأهلي، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة فقدانها أو تلفها.

وتتمثل الحالات التي يتم فيها إيقاف استخدام البطاقة الائتمانية في التالي:

- عدم سداد العميل للحد الأدنى للسداد لمدة شهرين متتاليين، على أن يتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل من سداد العميل لإجمالي مبالغ الحد الأدنى للسداد.

- استعمال كامل الحد أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام التاريخي للبطاقة.

- عمل إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة، وبصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.

- استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونًا بما فيها ابتياع بضائع أو خدمات مجرمة بواسطة القانون المصري.

أما في حالة فقدان أو تلف البطاقة الائتمانية، فيمكن اتخاذ عدة إجراءات لإعادتها، تتمثل في:

- يجب أن يقوم العميل بالاتصال بمركز الاتصالات 19623 والإبلاغ عن فقدان البطاقة.

- وفقًا لذلك يتم إيقاف البطاقة فورًا.

- يمكن للعميل طلب إصدار بدل "فاقد/ تالف" من خلال موظف خدمة الـCall center، أو من خلال تقديم طلب بإصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الائتمانية بأي من فروع البنك.