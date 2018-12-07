قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جارِ حاليًا العمل على تجهيز موقع بشارع المفتشين بألماظة بنطاق حي مصر الجديدة، لتنفيذ مشروع شارع مصر، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن المشروع يستوعب 24 مشروعًا لتشغيل الشباب، وتشجيعهم على العمل ومنها عربات المأكولات والمشروبات وغيرهم.

وأكد صابر لـ"الوطن"، أنه من المقرر انتهاء المشروع نهاية الشهر الجاري، وافتتاحه بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مضيفًا أن المحافظة تعمل على التوسع في تلك التجربة بمختلف الأحياء لاستيعاب مشروعات الشباب.

وأطلقت محافظة القاهرة، العام الماضي، مشروع "شارع مصر" بنطاق حي النزهة؛ وذلك لتشجيع الشباب على العمل.