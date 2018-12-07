تستضيف منطقة الأهرامات في مصر، في 15 ديسمبر الجاري، بطولة العالم في لعبة Street Workout بمشاركة 20 دولة، والتي يسبقها بيومٍ واحد فقط، الإعلان الرسمي عن تدشين الاتحاد المصري للعبة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يحضره الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمسرح الوزارة.

"الوطن" تواصلت مع اللاعبين المصريين، الذين يشاركون في البطولة، لمعرفة طريق تأهلهم لها، وطموحاتهم وأهدافهم خلالها.

اللاعب عمر الجبلي، أحد مؤسسي اللعبة في مصر، قال إنه بدأ ممارسة اللعبة في عام 2013 حين كان طالبًا في الثانوية العامة، ويبحث عن طريقة أخرى لأداء التمرينات الرياضية وتقوية الجسم بخلاف تدريبات الجيم، ليتعرف على اللعبة عن طريق مواقع الـ"سوشيال ميديا"، ويعجب بها وبحركاتها وسهولة تأديتها بأدوات بسيطة وفي أي مكان.

الجبلي أضاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بعد أن تطور جسديًا بفضل اللعبة، بدأ في الحديث مع أصدقائه عنها، وأقنعهم بها ليمارسوها ويكون فريقا معهم، ويتواصل مع ممارسيها في باقي محافظات مصر، ويقيموا بطولة في مدينة الحوامدية بعد إقناع الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة بطلها في بطولة العالم في روسيا.

اللاعب أضاف أنه فاز ببطولة "الحوامدية" ليشارك في بطولة العالم في 2015، ويحصد المركز الـ 22، ثم شارك بها في العام التالي 2016، ليحصد المركز الـ 15، والذي منح مصر حق مكشاركة لاعبين منها في بطولة 2017، وهو ما حدث بالفعل.

عام 2016 كان عامًا فارقًا في تاريخ اللعبة في مصر، وفقًا لحديث الجبلي، حيث أصبح للعبة رعاة يهتمون بها وينفقون على فعالياتها وبطولاتها، وسفر اللاعبين للمشاركة في البطولات، وهو ما حقق انتشارًا كبيرًا للعبة، ساهم في الوصول لخطوة إشهار اتحاد رسمي لها في مصر بعد معاناة واستضافة كأس العالم.

الجبلي، صاحب الـ23 ربيعًا، أشار إلى أن مشاركته في كأس العالم الحالي جاءت بناءً على حصوله على بطولة الجمهورية في الأعوام السابقة، رغم إصابته منذ عام 2016، وعودته منذ مدة قصيرة، ما يجعل طموحاته في البطولة تقديم أداء جيد ومشرف، وتحقيق مركز متقدم.

محمود باهي، لاعب أحد فرق المنصورة التي أسسها بنفسه، والذي يمثل مصر في بطولة كأس العالم، قال إنه يمارس اللعبة منذ عام 2015، إلا أن أول بطولة يشارك بها كانت بطولة الجمهورية 2017، والتي تمكن من تحقيق لقبها ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

باهي أكد، لـ"الوطن"، عزمه على تحقيق إنجاز تاريخي في البطولة، والحصول على مركز متقدم على أقل تقدير، رغم عودته من الإصابة منذ فترة قصيرة، مشيرًا إلى سعيه لنشر اللعبة في المنصورة عن طريق تخصيص أماكن محددة للتدريب عليها في أماكن متعددة.

اللاعب عبدالرحمن ممدوح الشهير بـ"عبده ديكو" أوضح أنه تعرف على اللعبة عن طريق أحد أصدقائه، وبدأ بممارستها في عام 2015، ليشارك في عدد من بطولات الجمهورية بعد ذلك، ويتأهل لبطولة كأس العالم خلال ديسمبر الحالي عن طريق الحصول على أحد المراكز الثلاثة الاولى في بطولة الجمهورية 2018، ويصبح أحد أعضاء الفريق الممثل لمصر في البطولة، والبالغ عدده ستة لاعبين.

ديكو، البالغ من العمر 23 سنة، قال في حديثه الخاص لـ"الوطن"، إنه سيسعى لتقديم أداء جيد في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي، على الرغم من مشاركة لاعبين حاصلين على بطولات عالم كثيرة ومن دول لها باع طويل في اللعبة مثل بلغاريا ولاتفيا.

وتعتبر رياضة ستريت وورك أوت "street workout"، رياضة جديدة بدأت تفرض نفسها، ويكثر الإقبال عليها من قبل الشباب وتمارس في الهواء الطلق، خصوصًا في الحدائق العامة.

واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة مستويات من الجهد المبذول، التي تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.

ويعتمد اللاعبون على إظهار مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الأرض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن في تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية.