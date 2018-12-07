تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، 6 مواقع أثرية بحدائق الشلالات البحرية والقبلية، والتي تمثلت في "البرج الشرقي، السور الإسلامي، طابية باب رشيد، البرج الغربي، طابية النحاسين، صهريج بن النبية"، رافقه محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي ومسؤولي منطقة آثار الإسكندرية، وذلك على هامش مبادرة "بأيدينا" التي أطلقها المحافظ في إطار الحرص على إظهار محيط المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، إعداد خطة كبيرة حاليًا لتطوير حديقة الشلالات، لكونها حديقة تراثية وتاريخية، حيث سيتم البدء في تنفيذ الخطة قريبًا بمعدل زمني لا يتعدى الـ3 أشهر، موضحا أن الخطة ستشمل تطوير الحديقة بشكل كامل من أجل عودة رونق وجمال الحديقة من جديد، لكونها من الحدائق التي تفتخر بها الإسكندرية، حيث سيتم التطوير بشكل شامل مع مراعاة البعد التاريخي والتراثي، وذلك للحفاظ عليها، فضلًا عن مراعاة التواجد الأمني داخلها.